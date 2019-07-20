Эсекиэль Понсе: в игре против "Ростова", в отличие от "Сочи", было больше пространства

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе, перешедший в команду в минувшее межсезонье, дал комментарий после ничейного матча в Ростове.



– Как оцените сегодняшний матч?

– Что я могу сказать? Сегодня была сделана большая работа и тем обиднее, что не смогли удержать победу. Тем самым мы потеряли такие важные три очка. На последних минутах такое всегда обидно и тяжело.



– Этот матч получился легче или тяжелее первой игры в сезоне против "Сочи"?

– В сегодняшней игре, в отличие от первой, было больше пространства, маневра для атаки. Считаю, эта игра должна быть для нас отличным уроком: биться до конца, чтобы добиваться хорошего результата.



Источник: www.rusfootball.info