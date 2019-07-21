Рашид Рахимов: сегодня был не наш день

Рулевой "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Урала" (0:3).



– Сегодня был не наш день. Забей в первом тайме Швед с такого положения, Харин, выходя один на один, два стопроцентных момента при счете 0:0 – игра могла бы развернуться по-другому. Но, к сожалению, мы очень невнимательно сыграли. Вспоминать об этих моментах можно, но это уже такое, болезненное воспоминание.



Команде сказал, что через это нужно пройти, уметь терпеть такие моменты. Из этого нужно делать определенные выводы, но надо понимать, что хороший красивый футбол без определенной работы, наглости, которая должна присутствовать, характера на поле – невозможен. Пусть все это переварят, мы все должны это сделать. И будем с нетерпением ждать следующего матча, чтобы реабилитироваться.