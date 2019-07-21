Александр Григорян: посмотрю, когда "Локомотив" забьет первым в ЛЧ. Увидим, как будут вести себя игроки топ-уровня

- Трудно предъявить претензии к игрокам по окончании сегодняшнего матча. К самоотдаче вообще претензий нет. Все складывалось по плану.Не могу сказать, что то, что мы пропускаем голы подряд уже во втором матче – закономерность. Второй тайм мне понравился.Может, "Локомотив" специально отдал инициативу, но я верил, что мы можем сравнять.Что касается Бенито, то его выход усиливает игру уже во втором матче подряд. Его уровень очень хорош для РПЛ.После второго пропущенного гола, я увидел настоящих парней, которые вышли выигрывать матч с "Локомотивом".План на игру работал. А то, что мы быстро пропустили два гола подряд, не проблема.Я посмотрю вот скоро на "Локомотив" в Лиге чемпионов, когда они забьют первыми. Увидим, как будут вести себя игроки топ-уровня, - приводит слова Григоряна sport24.