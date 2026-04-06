"Сочи" потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

"Сочи" продолжает проваливаться в чемпионате России: команда проиграла "Рубину" (0:1) в 23-м туре и довела серию поражений до шести подряд.
Фото: ФК "Сочи"
На этом отрезке южане уступили "Локомотиву" (2:4), "Спартаку" (2:3), "Пари НН" (1:2), "Краснодару" (1:2), "Балтике" (0:4) и теперь "Рубину". Причём если взять последние 10 туров, картина ещё жёстче - девять поражений и лишь одна ничья.

В таблице у "Сочи" всего девять очков, и команда замыкает турнирную таблицу РПЛ.

