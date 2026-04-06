"Рубин" в гостях одержал победу над "Сочи"

В матче 23-го тура чемпионата России "Сочи" потерпел домашнее поражение от "Рубина" - 0:1.
Казанцы забили на 20-й минуте: Руслан Безруков замкнул передачу с фланга и вывел свою команду вперёд. В дальнейшем гости сумели удержать преимущество.

После этого результата команда из Казани поднялась на седьмую позицию, имея 33 очка после 23 матчей. "Сочи" остаётся замыкающим таблицу с девятью баллами и серьёзно отстаёт от зоны стыков.

Гол: Безруков, 20.

"Сочи": Дюпин, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Заика (Макарчук, 75), Волков (Камано, 89), Мухин (Крамарич, 75), Коваленко, Густаво Сантос (Зиньковский, 65), Игнатов, Фёдоров (Ильин, 65).

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо, Рожков (Нижегородов, 73), Безруков (Даку, 68), Сааведра (Иванов, 82), Грипши (Кабутов, 82), Кузяев (Сиве, 46), Ходжа.

Предупреждения: Коваленко, 70, Мухин, 72.

