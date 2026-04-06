"Рубин" в гостях одержал победу над "Сочи"

В матче 23-го тура чемпионата России "Сочи" потерпел домашнее поражение от "Рубина" - 0:1.

Казанцы забили на 20-й минуте: Руслан Безруков замкнул передачу с фланга и вывел свою команду вперёд. В дальнейшем гости сумели удержать преимущество.После этого результата команда из Казани поднялась на седьмую позицию, имея 33 очка после 23 матчей. "Сочи" остаётся замыкающим таблицу с девятью баллами и серьёзно отстаёт от зоны стыков.Чемпионат России23 турБезруков, 20.Дюпин, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Заика (Макарчук, 75), Волков (Камано, 89), Мухин (Крамарич, 75), Коваленко, Густаво Сантос (Зиньковский, 65), Игнатов, Фёдоров (Ильин, 65).Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо, Рожков (Нижегородов, 73), Безруков (Даку, 68), Сааведра (Иванов, 82), Грипши (Кабутов, 82), Кузяев (Сиве, 46), Ходжа.Коваленко, 70, Мухин, 72.