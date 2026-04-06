Названы кандидаты на пост главного тренера "Крыльев Советов" - источник

В "Крыльях Советов" пока не определились с новым главным тренером после ухода Магомеда Адиева.

Самарский клуб уже рассматривает несколько вариантов, а окончательное решение будет зависеть от итогов сезона. По данным Sport Baza, при вылете в Первую лигу основным кандидатом станет Евгений Калешин. Если же команда сохранит прописку в РПЛ, руководство может сделать выбор в пользу Владимира Федотова или Сергея Игнашевича.



Также не исключён вариант с продолжением работы Сергея Булатова - нынешний исполняющий обязанности имеет поддержку внутри клуба.



Сейчас "Крылья Советов" идут на 13-й строчке в таблице, имея в активе 21 очко.