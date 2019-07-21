Гильерме: всегда был уверен, что договорюсь с "Локо"

– Тяжелая игра, тем более во втором тайме мы не так хорошо действовали, как в первом. Но главное – победа.– Нет, у меня были долгие переговоры по контракту, но я всегда был уверен, что они завершатся успешно.Поэтому по эмоциям это была такая же встреча, как и до завершения переговоров.– Был удивлен, что так много пишут про меня. Много было неправды. Но я понимаю – такая у журналистов работа.– Нет, не был, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".