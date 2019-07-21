– Тяжелая игра, тем более во втором тайме мы не так хорошо действовали, как в первом. Но главное – победа.
– Это первая игра после подписания контракта. Эмоционально стало легче?
– Нет, у меня были долгие переговоры по контракту, но я всегда был уверен, что они завершатся успешно.
Поэтому по эмоциям это была такая же встреча, как и до завершения переговоров.
– Слухи в прессе нервировали?
– Был удивлен, что так много пишут про меня. Много было неправды. Но я понимаю – такая у журналистов работа.
– Были близки к переходу в "Спартак"?
– Нет, не был, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
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Гильерме: всегда был уверен, что договорюсь с "Локо"
Вратарь "железнодорожников" Маринато Гильерме прокомментировал подписание нового контракта с клубом
Фото: официальный сайт "Локомотива"
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