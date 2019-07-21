Равиль Сабитов: у "Локомотива" второй матч кряду идёт недооценка соперника

- Об игре:
Москвичи добились победы за счёт высокого мастерства футболистов, да и на бумаге "Локомотив" просто сильнее "Тамбова". Другой вопрос, что у столичной команды второй матч кряду идёт недооценка соперника, и "Рубин" в прошлом туре за это наказал. Сегодня же "Локомотив" не настроился до конца, пропустил быстрый гол и в целом вяло начал встречу.
- О "Тамбове" и перспективах команды:
Новичок РПЛ имеет преимущество в том, что с игрой этой команды в высшем дивизионе мало кто знаком. "Тамбов" в двух матчах показал совершенно разный футбол: если с "Зенитом" (1:2) играли больше от обороны, то сегодня была ставка на высокий прессинг из-за медленных защитников "Локомотива". И эта тактика в принципе сработала, агрессивный футбол в атаке помог гостям открыть счёт, всё это застало москвичей врасплох.
Но когда вы играете в высокий прессинг, необходимо не ошибаться и не проигрывать индивидуальные единоборства. Рано или поздно такой соперник как "Локомотив" покажет зубы, и в этот момент необходимо сыграть гораздо строже в обороне. "Тамбов" же действовал авантюрно, на мой взгляд. И как мне кажется, нужно было переключиться на игру от обороны, не постесняться поставить "автобус" и искать своё счастье на контратаках.
- О словах Сёмина о VAR:
Я поддерживаю Юрия Павловича. Всеми руками за VAR и поскорее хочу её увидеть в нашем национальном первенстве. Эта система привносит справедливость в игру, она позволяет побеждать честно. Говорят о том, что VAR убивает дух футбола, но я с этим не согласен. Это дополнительная помощь судьям, которая вносит справедливость в наш вид спорта. К слову, именно из-за отсутствия VAR столько скандалов в начале сезона по судейской теме. Чем быстрее будет введена эта система, тем меньше споров и скандалов будет в будущем.
- О предстоящем матче "Локомотив" - ЦСКА:
Думаю, "железнодорожники" сыграют совершенно иначе, на подобии встречи за Суперкубок против "Зенита" (3:2). Хозяева поля настроятся на этот поединок, ведь противостоять им будет серьёзный и принципиальный оппонент. Нас ждёт интересная игра. Также любопытно будет взглянуть на ЦСКА, который не лучшим образом стартовал в сезоне, с трудом обыграл "Оренбург" (2:1), да и в целом у "армейцев" много проблем как при обороне, так и в атаке, и вряд ли Гончаренко сумеет решить эти проблемы до дерби.
У "Локомотива" же с составом всё стабильно, везде всё сбалансировано, проблема только в недонастрое, но его не будет в такой встрече, поэтому "красно-зелёные" видятся фаворитами. Нужно учитывать и то, что это всё-таки дерби, а в таких матчах может случиться всякое.
Равиль Сабитов: у "Локомотива" второй матч кряду идёт недооценка соперника
Российский тренер Равиль Сабитов, ранее выступавший за "Локомотив", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "железнодорожников" против "Тамбова" (2:1) в 2-м туре Премьер-Лиги.
astv.ru
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