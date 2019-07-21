Карпин: болельщики "Спартака" подходили и говорили: "Давай возвращайся"

– Да, задали вопрос: "Ничего, если мы так пошутим?" Ответил: "Шутите, что тут такого? Ничего страшного".Я всегда говорил, что фраза меня не задевает? Нисколько – только смеюсь. Если бы меня это беспокоило, про это не говорили бы.Вопросов с Федуном не осталось? А какие они сейчас вообще могут быть? Возвращение в "Спартак"? Вообще об этом не думаю. Таких мыслей нет.– Так там и кирпич на голову может упасть. Следует думать о настоящем.В футболе, к сожалению или к счастью, нет ни вчера, ни завтра – только сегодня, следующий матч и все.Что было вчера, даже если в соперниках "Спартак", через два дня все забудут.Общался ли с болельщиками в субботу? Ну да – после матча подходили. В основном говорили: "Давай возвращайся". Что отвечал? Ничего, приводит слова Валерия Карпина "Спорт-Экспресс".