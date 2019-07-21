– Как отнеслись к идее клуба представить матч со "Спартаком" темой о "сбитом летчике"? Спрашивали разрешения представить вас в таком образе?
– Да, задали вопрос: "Ничего, если мы так пошутим?" Ответил: "Шутите, что тут такого? Ничего страшного".
Я всегда говорил, что фраза меня не задевает? Нисколько – только смеюсь. Если бы меня это беспокоило, про это не говорили бы.
Вопросов с Федуном не осталось? А какие они сейчас вообще могут быть? Возвращение в "Спартак"? Вообще об этом не думаю. Таких мыслей нет.
– Это сейчас. А в будущем?
– Так там и кирпич на голову может упасть. Следует думать о настоящем.
В футболе, к сожалению или к счастью, нет ни вчера, ни завтра – только сегодня, следующий матч и все.
Что было вчера, даже если в соперниках "Спартак", через два дня все забудут.
Общался ли с болельщиками в субботу? Ну да – после матча подходили. В основном говорили: "Давай возвращайся". Что отвечал? Ничего, приводит слова Валерия Карпина "Спорт-Экспресс".
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Карпин: болельщики "Спартака" подходили и говорили: "Давай возвращайся"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб
Фото: Комсомольская правда
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