Быстров: если мы будем относить "Спартак" к середнякам, грош цена нашему чемпионату

Экс-футболист "Спартака" Владимир Быстров высказался о ситуации в московском клубе.
"Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов.

Если мы будем относить "Спартак" к середнякам, то грош цена нашему чемпионату. Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще", - сказал Быстров.

Московский "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 сыгранных турах красно-белые набрали 41 очко. От призовой тройки команда Хуана Карседо отстает на три балла.

Завтра, 8 апреля, спартаковцы сыграют на выезде против "Зенита" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Источник: "СЭ"

