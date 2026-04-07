Кержаков назвал фаворита матча "Зенит" - "Спартак"

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков назвал фаворита матча Кубка России "Зенит - "Спартак".
По словам Кержакова, фаворитом предстоящего матча является "Зенит".

- Для меня "Зенит" — фаворит этого матча. Петербуржцы хорошо играют против статусных соперников. Плюс они всегда отлично выглядят при своих болельщиках, - цитирует Кержакова "СЭ".

Завтра, 8 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с московским "Спартаком" в матче полуфинала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:45 по столичному времени. Напомним, что проигравшая команда покинет турнир.

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 41 набранным очком.

