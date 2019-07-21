"Рубин", забив на последних минутах, одержал победу над "Динамо"

Казань оказалась сильнее "бело-голубых" на выезде (1:0). В компенсированное время отличился Микелтадзе. Большую часть матча команда Шаронова провел в меньшинстве из-за спорного удаления полузащитника Башкирова.

Чемпионат России

2 тур

0:1

Гол: Микелтадзе, 90+3


Динамо: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 68), Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Панченко, 59), Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Шейдаев, 46), Кардозу, Шиманьски.

Рубин: Дюпин, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).

Предупреждения: Башкиров, 4, Давиташвили, 64, Панченко, 69, Степанов, 70, Каборе, 72, Шиманьски, 80, Кварацхелия, 90, Подберезкин, 90+1

Удаления: Башкиров, 35

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Опубликовал: , Rusfootball.info
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