"Рубин", забив на последних минутах, одержал победу над "Динамо"

Чемпионат России
2 тур
0:1
Гол: Микелтадзе, 90+3
2 тур
0:1
Гол: Микелтадзе, 90+3
Динамо: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 68), Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Панченко, 59), Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Шейдаев, 46), Кардозу, Шиманьски.
Рубин: Дюпин, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).
Предупреждения: Башкиров, 4, Давиташвили, 64, Панченко, 69, Степанов, 70, Каборе, 72, Шиманьски, 80, Кварацхелия, 90, Подберезкин, 90+1
Удаления: Башкиров, 35