Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что высказывания главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.
"Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК", - сообщили в пресс-службе РФС.
Напомним, что Гончаренко в перерыве матча в довольно жёсткой форме предъявил претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильеву: "Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть попроще делайте. Хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто...", - сказал Гончаренко арбитру.
"Чемпионат"
КДК РФС рассмотрит высказывание Гончаренко, который посоветовал арбитру сделать лицо попроще
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»