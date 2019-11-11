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Ловчев: отлично понимаю Гончаренко!

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что поддерживает наставника ЦСКА Виктор Гончаренко, который предложил во время перерыва матча "Сочи" - ЦСКА (2:3) арбитру Васильеву сделать лицо попроще
- Судейская тема приобрела такие масштабы, каких мы раньше, наверное, и не знали. Сколько в отчетном туре было неправильных судейских решений, это ужас! Неназначенные пенальти за игру рукой Андрея Малых в матче "Оренбург" — "Уфа" (0:0) и за фол против Джордана Ларссона в игре с "Крыльями"… Слышал, кстати, что в матче "Спартака" эпизод прошел мимо VAR, потому что с программой видеоассистента что-то случилось.

А абсолютно нелепое удаление Александра Зуева после контакта с Владимиром Рыковым? И динамовец еще имел наглость на камеры рассказывать, как казанец его ударил. Что он из нас дураков делает? Сам подставился под парня, а того за это удалили. Футбольные люди, которые сами профессионально играли, не дали бы Зуеву желтую за тот эпизод, а судьи дают. Потому что не разбираются в нюансах, а слепо исполняют чьи-то инструкции.

По иронии судьбы в этом матче ошибка арбитра сыграла ЦСКА на руку. Гол Ивана Облякова был великолепен, но перед этим мяч покинул пределы поля. Не понимаю, почему судьи так много ошибаются. Ребята, вам уже и VAR дали! Научитесь уже чему-нибудь. Надоело видеть это безобразие.

Поэтому отлично понимаю Виктора Гончаренко, сказавшего судьям: "Сделайте лицо попроще". И добавлю за него: "Ребята, опуститесь на землю и будьте вместе с нами! Да, мы заводимся, и вы можете заводиться, но морды все-таки сделайте человеческими, а не бросайтесь на нас, людей, которые за ваши ошибки отвечают своей работой, - приводит слова Ловчева Советский спорт.

Напомним, что в перерыве встречи 16-го тура Виктор Гончаренко в грубой форме общался с арбитром встречи Васильевым. Нецензурная беседа попала в эфир.

Поведение Гончаренко разберёт КДК.


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Теги: Ловчев Гончаренко ЦСКА
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