Юнес, которого хотел арендовать "Краснодар", рассказал, почему не ушел из "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Амин Юнес рассказал, почему не ушел из клуба в зимнее трансферное окно.

Источник: ФК "Наполи"