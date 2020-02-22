- У меня были переговоры с другими командами, как местными, так и зарубежными, но я не хотел уходить любой ценой. Поэтому я остаюсь в "Наполи" отдавая всего себя на тренировках, чтобы тренер увидел во мне альтернативу, - заявил Юнес в твиттере.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" предложил за полугодичную аренду 26-летнего Юнеса 1,5 млн евро.
Юнес, которого хотел арендовать "Краснодар", рассказал, почему не ушел из "Наполи"
Полузащитник "Наполи" Амин Юнес рассказал, почему не ушел из клуба в зимнее трансферное окно.
Источник: ФК "Наполи"
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