Павлюченко: если "Спартак" будет так же играть в обороне, "Динамо" и на выезде трешку положит

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Динамо".
"Три мяча дома забить реально. Как у нас бывает? Побегут вперёд прессинговать, забьют один-второй, и начнется паника у "Динамо". Возможно такое.

Три мяча отыграть по силам. Другое дело, если "Спартак" будет так же играть в обороне, то "Динамо" и на выезде трешку положит", - сказал Павлюченко.

"Спартак" крупно уступил "Динамо" в московском дерби в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Матч проходил на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и завершился со счетом 2:5.

Ответная игра между командами состоится в среду, 18 марта, на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени. Главный судья - Кирилл Левников. Победитель этой пары сыграет против победителя пары "Краснодар" - ЦСКА.

