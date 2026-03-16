Павлюченко: если "Спартак" будет так же играть в обороне, "Динамо" и на выезде трешку положит

Три мяча отыграть по силам. Другое дело, если "Спартак" будет так же играть в обороне, то "Динамо" и на выезде трешку положит", - сказал Павлюченко.
"Спартак" крупно уступил "Динамо" в московском дерби в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Матч проходил на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и завершился со счетом 2:5.
Ответная игра между командами состоится в среду, 18 марта, на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени. Главный судья - Кирилл Левников. Победитель этой пары сыграет против победителя пары "Краснодар" - ЦСКА.
