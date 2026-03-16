Быстров: за что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер

"За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер — хотел победить любой ценой. Я полностью на его стороне, а так как повел себя Энрике Кармо, толкая тренера, — это непозволительно!" - цитирует Быстрова "СЭ".
В субботу, 14 марта, состоялся матч "Балтика" - ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России. Игра на "Ростех Арене" в Калининграде завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
На последних минутах встречи мяч ушел за боковую, где главный тренер Андрей Талалаев подхватил его и выбил на трибуны. Хавбек "армейцев" Энрике Кармо толкнул Талалаева и спровоцировал этим действием массовую потасовку между игроками и персоналом клубов.