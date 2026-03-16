Булыкин объяснил разгром "Локомотива" в Казани

Поражение "Локомотива" в Казани прокомментировал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. В игре 21-го тура РПЛ московская команда уступила "Рубину" со счётом 0:3.
Фото: ФК "Локомотив"
Булыкин отметил, что в российском чемпионате результаты нередко оказываются непредсказуемыми, поэтому подобные исходы не выглядят сенсацией.

- В нашем чемпионате невозможно предвидеть результат в половине матчей. У нас последнее место может обыграть первое.

Было понятно, что "Локомотиву" легко не будет, а красная карточка добавила ещё больше проблем москвичам, - цитирует Булыкина "Газета.Ru".

По ходу встречи железнодорожники остались в меньшинстве - защитник Максим Ненахов получил удаление ещё до перерыва.

Несмотря на поражение, московский клуб сохранил третью позицию в таблице чемпионата России, имея 41 очко. Казанская команда с 29 баллами располагается на восьмой строчке.

