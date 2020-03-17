"Идут консультации, оценить сложно. Общаюсь с владельцами, клубами, Дюковым. Исполнение обязательств перед игроками и спонсорами — важные вопросы.
Президент УЕФА понимает, что сложно будет не только нам выполнять обязательства и требования, забегать вперед не хочу", — поделился мыслями Сергей Прядкин для Sport24.
Напомним, сегодня на общем собрании РФС было принято решение о приостановке Тинькофф-РПЛ. Также сегодня было объявлено о переносе Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2020 год. Данные меры были приняты в целях борьбы с распространением коронавируса
Прядкин о финансовых потерях РПЛ из-за приостановки чемпионата России: оценить сложно
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказал мнение о том, какие суммы потеряет лига и клубы из-за приостановки РПЛ.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!