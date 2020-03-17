Прядкин о финансовых потерях РПЛ из-за приостановки чемпионата России: оценить сложно

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказал мнение о том, какие суммы потеряет лига и клубы из-за приостановки РПЛ.

Фото: ТАСС