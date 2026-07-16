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Аргентина в концовке перевернула матч с Англией и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира - 2026, обыграв Англию со счётом 2:1.
Фото: ФИФА
В составе сборной Англии автором единственного гола стал Энтони Гордон, отличившийся на 55-й минуте.

Первый гол аргентинцев был забит на 86-й минуте - дальним ударом ворота англичан поразил Энцо Фернандес. Победный мяч уже в компенсированное ко второму тайму время забил Лаутаро Мартинес, отличившийся на 90+3-й минуте. В обоих голах ассистировал партнёрам капитан команды Лионель Месси.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Испанией, которая ранее в полуфинале обыграла Францию (2:0).

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