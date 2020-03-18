"Была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер. Далее от делегата поступило заявление о том, что такой же баннер был вывешен на другой трибуне. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей", — цитирует главу КДК РФС Григорьянца ТАСС.
Напомним, в матче 22-го тура РПЛ между "Арсеналом" и "Рубином" (0:1) на трибунах появился баннер "Валя, ты просто космос", посвященный первой женщине-космонавту, а ныне депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой.
10-го марта Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства Владимиру Путину.
Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за баннер про Терешкову
КДК РФС оштрафовал тульский "Арсенал" за баннер, посвященный Валентине Терешковой.
Фото: трансляция Матч Премьер
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