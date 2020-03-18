"С днём рождения! Братство", — написал Антон Миранчук в своём аккаунте Instagram.
Сегодня Дмитрию Тарасову, ранее выступавшему за московский "Локомотив", исполнилось 33 года.
Зимой полузащитник подписал контракт до конца сезона с казанским "Рубином", но через три дня сломал ногу на тренировке. Тарасову была сделана операция в Италии.
В настоящее время Дмитрий Тарасов восстанавливается в России.
"Братство". Братья Миранчуки поздравили Тарасова с днём рождения
Футболисты "Локомотива" братья Антон и Алексей Миранчуки поздравили с днём рождения полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова.
Фото: Instagram Антона Миранчука
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