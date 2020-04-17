О решении руководства рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Ранее сообщалось, что выкупить Шюррле у "Боруссии" "Спартак" мог за 8 млн евро.
- Уход Шюррле логичен. В начале карьеры в клубе он показал нормальный уровень, а потом началось: то травма, то заболел, то ещё что-то. Лидером он так и не стал.
Провальным его назвать нельзя. Его трансфер был из разряда получится — здорово, не получится — ну и ладно. Никто в обиде не останется. Для Шюррле это тоже не провал — пожил, Москву посмотрел, - приводит "Чемпионат" слова Мостового.
В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
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Мостовой: для Шюррле это не провал — пожил, Москву посмотрел
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал решение красно-белых не выкупать хавбека Андреа Шюррле.
Фото: "Р-Спорт"
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