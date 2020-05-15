Напомним, права на Кокорина принадлежат "Зениту". За "Сочи" футболист выступает на правах аренды.
"Всякое могло быть с Сашей. Мы только рады, что он останется с нами до фактического завершения сезона. Здорово, что футболистам можно соблюдать, так сказать, правило fair play, и они смогут помочь команде, в которой играли в течение сезона", - цитирует Федотова "Р-Спорт".
Кокорин провел за "Сочи" 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
"Сочи" после 22 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 12-е место.
Кокорин останется в "Сочи" до завершения сезона РПЛ
Федотов: мы только рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал новость о том, что нападающий Александр Кокорин будет выступать за сочинскую команду до окончания сезона.
Фото: © РИА Новости
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