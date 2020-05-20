"С Пашей можем расстаться". Президент "Урала" - о планах на Погребняка

Напомним, что РФС принял решение доиграть приостановленный чемпионат России. Возобновление запланировано на 21 июня.
- Меркулов точно уходит. У него заканчивается контракт, и мы даже не предлагаем ему остаться на эти два месяца, когда будет проведен чемпионат. Он видит себя в более сильном клубе. Дай бог ему удачи. Он говорил, что в сборной хочет играть.
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По Погребняку пока вопросы. Если мы найдем нападающего сильнее и моложе его, то с Пашей можем расстаться. Он душа коллектива. Он никогда не выражал недовольство и всегда тренировался на полную. Мы с ним продлили контракт до 26 июля, а потом будем смотреть, - цитирует Иванова E1.
После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку РПЛ. Погребняк в текущем сезоне провёл в рамках РПЛ 12 матчей и забил два гола.
Ранее Погребняк выступал за такие клубы, как "Спартак", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг" и московское "Динамо". В ноябре футболисту исполнится 37 лет.
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Фото: ФК "Урал"
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