Влашич - 5.0, Зобнин - 2.0, Бакаев - 1,5. Оценки по итогам матча ЦСКА - "Спартак"

Акинфеев - 5.0. "Спартак" заставил вступить в игру вратаря "армейцев" 2 раза, но какими могучими вышли эти попытки! Только отличные спасения Акинфеева не дали состояться голам. В остальных эпизодах Игорь также не давал повод усомниться в нем. Уверенная игра на выходе, качественный ввод мяча в игру (как ногами, так и руками) - твердая "пятерка".
Фернандес - 4.5, Набабкин - 4.5, Магнуссон - 4.0, Дивеев - 3.5, Щенников - 4.0. Для Фернандеса встреча начала с выговора от Акинфеева - защитник дал опасно пробить своему сопернику. После этого Марио заиграл надежнее, стал выигрывать единоборства и классно подключался к атакам. Голевую передачу в его исполнении мы отмечаем по умолчанию, но не меньшего внимания заслуживают два паса пяткой, которыми он сегодня побаловал зрителей. Главный успех Набабкина, безусловно, в своевременном выносе мяча на последних минутах, когда Соболев изо всех сил старался сравнять счет. Впрочем, и до этого Кирилл отмечался классными подкатами, отборами и перехватами. Добротный матч в исполнении ветерана ЦСКА.
Дивеев, к сожалению, не обошелся без грубых ошибок. Наибольшая их концентрация пришлась на первые 15 минут. Да, Игорь выиграл много верховых единоборств (8) и сделал множество выносов из своей штрафной (9), но эта статистика все равно не спасает его от самой низкой оценки в составе "армейского" клуба. Щенников поначалу действовал на уровне Дивеева, позволяя "спартаковцам" обыгрывать себя на фланге, но затем исправился и второй тайм провел практически без помарок. Магнуссон, как ни странно, но ярче отметился не у своих ворот, а у чужих. Отмечаем его передачу под удар Облякову, опасный удар головой после углового и быстрый ввод мяча из аута, приведший к голевому моменту.
Марадишвили - 4.5, Обляков - 4.0. Марадишвили провел матч на хорошем уровне, и совсем не скажешь, что это было его первое дерби. Помимо успешных оборонительных действий, Константин принял участие в обеих голевых комбинациях. Обляков сыграл несколько хуже, что, в первую очередь, проявилось в не всегда удачных действиях в атаке. Взять хотя бы неудачные забросы на Чалова или удар вдоль ворот в ситуации, когда можно было сыграть хитрее и отдать передачу партнеру. Но не будем забывать, что именно Обляков так или иначе, но поспособствовал удалению Зобнина.
Влашич - 5.0, Кучаев - 4.5, Чалов - 3.5. Шикарный матч в исполнении Влашича и заслуженное звание лучшего игрока. Настрой, техника, проходы, передачи, удары, голы - все было у хорвата сегодня прекрасно. Кучаев тоже был хорош. Именно его активный прессинг на чужой половине поля сделал возможным первый гол ЦСКА. Чалов заработал желтые карточки для Маслова и Жиго, нанес опасный удар в конце первого тайма и классно скинул мяч головой под удар Кучаеву в тайме втором. При этом Федор неплохо отрабатывал в обороне. Но его минусы в том, что ушел с поля без результативных действий и с желтой карточкой.
Бистрович - 4.0, Сигурдссон - 4.5, Васин - б/о. Показательно, что все замены Гончаренко принесли пользу. Бистрович принял участие в ряде контратак. Васин стал тем игроком, который выиграл верховую борьбу на своей половине поля и дал старт второй голевой атаке ЦСКА, в которой ассистировал Влашичу Сигурдссон.
"Спартак"
Максименко - 2.5. Конечно, у всех вратарей бывают ошибки. Тем более у молодых, тем более в дерби. Но Максименко не только допустил ошибку, и ЦСКА забил победный гол, но и испортил весь игровой план команды. Были сэйвы, только на фоне ляпа в первом тайме они поблекли.
Рассказов - 3.0, Жиго - 3.0, Джикия - 3.0, Айртон - 2.0. Временами это был тот Рассказов из Тулы, который вспахал весь фланг на стадионе "Арсенала". Пас на Понсе в самом начале матча получился тонким, правильным. Только на этом все плюсы Рассказова в матче закончились. Не пожарил хотя бы. Жиго часто выдергивался накрывать удары Влашича, выиграл 86% единоборств. В одном моменте потерял позицию, и Кучаев чуть не забил. Поздно побежал вперед, можно было пораньше начать навал на ворота Акинфеева.
Диагональ слева на Соболева – самое популярное действие капитана "Спартака". Правда, 66% точности передач Джикии говорят, что не всегда он прицеливался в адрес нападающего. Много единоборств выиграл (82%), спорил с арбитром по делу, когда тот принимал решения не по делу. Что касается Айртона, то в матче с "Уфой" чувствовалось его отсутствие на фланге. Ещенко не обладает взрывной скоростью и силовым дриблингом. Но Айртон вышел на дерби, и чего? Очень слабый матч бразильца. Ни одного выигранного единоборства. Для защитника – это полный провал.
Умяров - 3.0, Зобнин - 2.0, Бакаев - 1.5. Умяров играл только во втором тайме. До перерыва Наиль, который действовал в опорной зоне, наблюдал за игрой армейцев, боясь вступить в отбор. В конце матча имел реальный шанс сравнять счет, но Акинфеев вытащил мяч после его хитрого удара. 16 передач – красноречивая характеристика Бакаева в матче. Пропал в самом начале, так и не появился в концовке. Странно, что Тедеско долго держал на поле игрока, который не приносил никакой пользы.
Зобнин до удаления был самым активным футболистом в составе "Спартака". Отрабатывал и сзади, и создавал всю остроту у ворот ЦСКА. Почему Зобнин психанул в важный для команды момент? Оставил "Спартак" в меньшинстве и практически без шансов на очки.
Соболев - 3.0, Понсе - 2.5. Соболев до конца матча двигался и создавал давление на защитников ЦСКА. Чуть не воспользовался ошибкой Дивеева. Старался много, но в воздухе выиграл только 31% дуэлей. Надо прибавлять в эффективности. Понсе хорошо открывался в чужой штрафной, но партнеры его не видели. 1 удар по воротам, и тот неточный. В кубковой встрече аргентинский нападающий раздавил оборону ЦСКА. Теперь был раздавлен сам.
Ларссон - б/о, Мирзов - б/о, Маркитесов - б/о. Не сработала ни одна замена Доменико Тедеско. Главный тренер "Спартака" опоздал с корректировкой состава.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА, Официальный твиттер ФК "Спартак", Официальный твиттер РПЛ
Андрей Мордовин, Иван Долинин, Rusfootball.info