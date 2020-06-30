Влашич - 5.0, Зобнин - 2.0, Бакаев - 1,5. Оценки по итогам матча ЦСКА - "Спартак"

В команде Гончаренко сложно найти тех, кого можно критиковать. В команде Тедеско непросто отыскать тех, кого можно похвалить.