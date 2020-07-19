Встреча завершилась со счетом 2:0. "Быки" с 17-й минуте играли в меньшинстве.
"Краснодар" — сильный соперник, особенно приятно обыгрывать команды такого уровня на выезде. Конечно, мы довольны как результатом, так и игрой в целом", - цитирует Новикова "Чемпионат".
"Динамо" набрало 41 очко и гарантировало себе 6-е место по итогам сезона. "Краснодар", в активе которого 49 баллов, лишился шансов напрямую пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. "Быки" занимают третье место в турнирной таблице.
"Динамо" в заключительном туре РПЛ дома сыграет с "Оренбургом". Матч пройдет 22 июля.
Новиков - о победе над "Краснодаром": приятно обыгрывать такие команды на выезде
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался о победе над "Краснодаром" в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
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