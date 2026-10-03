По данным источника, "Краснодар" отказывается выделять "Зениту" положенную по регламенту квоту билетов.
Сообщается, что петербургский клуб попросил соперника выделить им 3000 билетов на матч, который состоится 10 октября, однако получил ответ, что им готовы выделить всего 1000 билетов. Свое решение краснодарский клуб объяснил "мерами безопасности".
Отмечается, что в "Зените" уверены, что таким образом "Краснодар" пытается искусственно ограничить количество болельщиков гостевой команды, и направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву с просьбой разобраться в этом вопросе.
Встреча 10-го тура чемпионата между чемпионом и вице-чемпионом РПЛ-2025/2026 пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре.
Источник: телеграм-канал "Мутко против
"Краснодар" отказывается выделять "Зениту" положенную по регламенту квоту билетов - источник
Петербургский клуб обратился в РФС и РПЛ.
Фото: РПЛ