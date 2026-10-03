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Бразилия вместе с Дугласом Сантосом разгромила Индию
Сегодня, 19:29
Сборная Бразилии одержала крупную победу над национальной командой Индии в товарищеском матче.
Фото: Getty Images
Дубль за южноамериканскую сборную оформил левый вингер Самуэл Лино, по одному голу забили форвард Педро и правый вингер Эстевао. Итоговый счет - 4:0 в пользу Бразилии.
Игрок петербургского "
Зенита
" Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма.
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Сборная Бразилии
Сборная Индии
Дуглас Сантос
Опубликовал:
Данил Пелих
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