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Бразилия вместе с Дугласом Сантосом разгромила Индию

Сборная Бразилии одержала крупную победу над национальной командой Индии в товарищеском матче.
Фото: Getty Images
Дубль за южноамериканскую сборную оформил левый вингер Самуэл Лино, по одному голу забили форвард Педро и правый вингер Эстевао. Итоговый счет - 4:0 в пользу Бразилии.

Игрок петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

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