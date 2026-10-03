Финляндия победила Албанию в матче с удалением голкипера

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Албанией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций.

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Счет в матче открыл албанский форвард Рей Манай, забив на 4-й минуте встречи. Финский хавбек Лео Вальта отметился дублем в этой встрече и принес своей сборной победу - 2:1.



На 26-й минуте матча красную карточку получил голкипер албанцев Этрит Бериша.



Лига Наций УЕФА



Лига С. Группа 1. 3 тур



Голы: Вальта, 26, 71 - Манай, 4.



Финляндия: Градецки, Ляхтеенмяки, Миеттинен, Миеттинен (Вайсанен, 62), Штоль, Вальта (Валакари, 82), Мархиев (Пелтола, 89), Кайринен (Камара, 46), Хоканс (Юккола, 62), Похьянпало, Сванбек.



Албания: Бериша, Митай, Исмайли, Джимшити, Хюсай, Пилиос (Мехмети, 77), Аслани (Шеху, 77), Рамадани, Мучи (Узуни, 65), Ходжа (Шерри, 25), Манай (Даку, 46).



Предупреждения: Шерри, 26, Кайринен, 40, Джимшити, 74, Узуни, 80.



Удаление: Бериша, 22.