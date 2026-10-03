Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
2 - 1 2 1
АлбанияЗавершен
Эстония
1 - 0 1 0
Люксембург1 тайм
Исландия
0 - 0 0 0
Болгария1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Англия1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Сан-Марино1 тайм
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 0 1 0
НамибияПерерыв

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
ВитебскЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
ЛенинградецЗавершен
Ростов
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Оренбург
3 - 2 3 2
ТекстильщикЗавершен

Рахимич: с игроками уровня Вагнера Лава и Карвальо ЦСКА легко стал бы первым

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич высказался об уровне Даниэля Карвальо и Вагнера Лава.
Фото: ФК ЦСКА
Элвер считает, что футболисты уровня экс-легионеров "армейцев" Вагнера Лава и Даниэля Карвальо серьезно бы усилили московский клуб.

"Карвальо образца 2004–2005 годов сейчас очень сильно помог бы ЦСКА - такого игрока команде не хватает.

Если бы сейчас у команды были такие игроки, как Вагнер Лав и Карвальо, она бы с лёгкостью заняла первое место в чемпионате", - сказал Рахимич "Советскому спорту".

Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июль 2013 года. Даниэль Карвальо играл за красно-синих с 2004 по 2010 год.

На данный момент "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится