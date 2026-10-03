Рахимич: с игроками уровня Вагнера Лава и Карвальо ЦСКА легко стал бы первым

"Карвальо образца 2004–2005 годов сейчас очень сильно помог бы ЦСКА - такого игрока команде не хватает.
Если бы сейчас у команды были такие игроки, как Вагнер Лав и Карвальо, она бы с лёгкостью заняла первое место в чемпионате", - сказал Рахимич "Советскому спорту".
Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июль 2013 года. Даниэль Карвальо играл за красно-синих с 2004 по 2010 год.
На данный момент "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.