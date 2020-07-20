"Работой Иванова я доволен". Кашшаи - о полуфинале Кубка

"Работой Иванова я доволен, но не обошлось без ошибок. Не был назначен пенальти Зениту (ошибка в том, что пенальти не был назначен, ВАР исправил это решение), от инспектора он получит отрицательную оценку", - цитирует Кашшаи журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.
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Фото: Getty Images
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