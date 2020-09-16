"Нужно было сделать просто — Алексей доигрывает эту Лигу чемпионов до января, там он должен был хорошо себя проявить, и потом продавать его значительно дороже. Обезглавить команду перед Лигой чемпионов — это нонсенс. Логики не вижу, для чего мы тогда стремимся попадать в этот великолепный турнир", - сказал Семин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, "Локомотив" продал Миранчука в "Аталанту" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, железнодорожники получат за 24-летнего футболиста 14,5 млн евро.
"Локомотив" в прошлом сезоне финишировал на 2-м месте в чемпионате России и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне железнодорожники под руководством Марко Николича набрали 9 очков в 7 турах и занимают 10-е место в турнирной таблице.
Семин раскритиковал "Локомотив" за продажу Алексея Миранчука в "Аталанту"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал продажу полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: © РИА Новости
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