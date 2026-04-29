Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
АрсеналНе начат

Бубнов ответил Орлову на слова о том, что "Краснодару" помогают судьи

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал заявление спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что судьи помогают "Краснодару" стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Бубнова, исключено, что краснодарский клуб влияет на арбитров.

"Я был удивлён Геннадием Сергеевичем. Уж кто-кто, а "Краснодар". Там Галицкий судей покупать будет? Это просто исключено. И после того пенальти, который поставили с Махачкалой, представители "Зенита" и Геннадий Сергеевич…

Им ставят такой пенальти с Махачкалой! Значит, практика такая есть, они могут надавить на судью. И больше того, этот судья две игры не судил, а сейчас снова судит! А за такое людей вообще надо дисквалифицировать", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

После 27 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 60 очками. За чемпионство также борется "Зенит", который с 59 баллами располагается на второй позиции таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится