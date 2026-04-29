Бубнов ответил Орлову на слова о том, что "Краснодару" помогают судьи

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал заявление спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что судьи помогают "Краснодару" стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.

"Я был удивлён Геннадием Сергеевичем. Уж кто-кто, а " Краснодар ". Там Галицкий судей покупать будет? Это просто исключено. И после того пенальти, который поставили с Махачкалой, представители " Зенита " и Геннадий Сергеевич…

По мнению Бубнова, исключено, что краснодарский клуб влияет на арбитров.Им ставят такой пенальти с Махачкалой! Значит, практика такая есть, они могут надавить на судью. И больше того, этот судья две игры не судил, а сейчас снова судит! А за такое людей вообще надо дисквалифицировать", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".После 27 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 60 очками. За чемпионство также борется "Зенит", который с 59 баллами располагается на второй позиции таблицы.