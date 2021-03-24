"Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе "Спартака". Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете", - приводит слова Шпинева телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова.
Напомним, что братья Миранчуки занимались в спартаковской академии и принимали участие на различных детских турнирах в составе красно-белых.
Отметим, что также Шпинев является агентом капитана и защитника "Спартака" Георгия Джикии. Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему россиянину проявляют несколько европейских клубов.
Агент Миранчуков – о визите в офис "Спартака": летом все узнаете
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука и его брата, полузащитника "Локомотива" Антона, признался, что недавно посетил офис "Спартака".
Фото: сборная России
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