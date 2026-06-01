В РФС сообщили, сколько болельщиков ожидается на матче сборной России с Буркина-Фасо

Стало известно сколько зрителей посетит товарищеский матч в Волгограде.

"На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков", - цитирует представителя пресс-службы РФС "РИА Новости"

Товарищеская игра между сборными России и Буркина-Фасо состоится в эту пятницу, 5 июня. Матч пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена", вместимость которой составляет 45 568 зрителей. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.Напомним, ранее российская национальная команда уступила в товарищеском поединке сборной Египта. Игра проходила в Каире и завершилась со счетом 0:1.