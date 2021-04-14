Сайманов рассказал, обращались ли в "Рубин" по поводу Кварацхелии представители "Аякса"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о степени интереса к атакующему полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Обращались ли к нам из "Аякса" по поводу Кварацхелии? На нас из "Аякса" пока никто не выходил. По регламенту Хвича не может сейчас проводить какие-либо переговоры. Он игрок "Рубина", у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чем-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу. Оказывается ли на него какое-то давление? Наверное, он же все равно читает. Он видит, что какой-то там "Аякс" им интересуется. Возможно, ему кто-то рассказывает всякие слухи. Он молодой парень, а это пока вредит ему, - цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".

20-летний вингер "Рубина" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является одним из самых примечательных игроков Российской премьер-лиги. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. В 3 мартовских играх за национальную сборную Грузии Хвича забил 2 гола, в том числе один из них - в ворота сборной Испании. По информации СМИ, Кварацхелией интересуется внушительный список европейских клубов, в числе которых "Ювентус", "Аталанта" и дортмундская "Боруссия". По итогам весеннего пересчета оценочных стоимостей футболистов порталом Transfermarkt Хвича стал самым подорожавшим игроком РПЛ - он прибавил в цене сразу 5 миллионов евро, его текущая стоимость составляет 15 млн евро.

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Теги: Рубин Аякс Кварацхелия Сайманов
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