Сайманов рассказал о планах "Рубина" относительно Кварацхелии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб намерен сохранить у себя грузинского вингера Хвичу Кварацхелию.

Фото: Джалиль Губайдуллин / «Рубин»