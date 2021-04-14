Сайманов рассказал о планах "Рубина" относительно Кварацхелии

- У нас нет никакого желания его продать. Даже не так. У нас есть стремление сохранить его в "Рубине" надолго. Дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы. То есть сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше. Набраться опыта и игровой практики? Конечно, тем более у Леонида Викторовича Слуцкого, который очень многое может ему дать. Не факт, что Хвича в больших командах получит столько внимания, сколько в "Рубине", - приводит слова Сайманова "Спорт-Экспресс".
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Фото: Джалиль Губайдуллин / «Рубин»
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