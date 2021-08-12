20-летний полузащитник "Спартака" Остон Урунов отправится в аренду в "Уфу", сообщают СМИ.
По данным источника, 13 августа футболист должен пройти медобследование.
Весеннюю часть прошлого сезона Урунов также провел в аренде в "Уфе". За "Спартак" узбекский хавбек сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол - в Кубке России в ворота московской "Родины", выступавшей в ПФЛ. Срок его соглашения с красно-белыми истекает в 2025 году.
Источник: Sport24
СМИ: Урунов уйдет из "Спартака" в аренду в "Уфу", 13 августа медосмотр
По информации источника, узбекский хавбек "Спартака" Остон Урунов перейдет в "Уфу" на правах аренды.
Фото: ФК "Уфа"
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