"Махачкала тоже будет иметь свои шансы. Другое дело, что "Локомотив" тоже понимает, что играет дома и матчей становится меньше. Конечно, преимущество у "Локомотива" должно быть", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо" состоится сегодня, 12 апреля, в 16:30 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место с 44 очками, "Динамо" идет на 11-м месте с 22 баллами.
Мостовой: у "Локомотива" должно быть преимущество над "Динамо" Махачкалой
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо" Махачкалой.
