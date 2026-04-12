Ледяхов: "Зенит" не отдаст первое место, если обыграет "Краснодар".

Экс-игрок "Зенита" Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Если "Зенит" обыграет "Краснодар", то уже никому не отдаст первое место.
"Быки" же в случае победы обеспечат себе отрыв и задел. Игра будет обоюдоострой", - сказал Ледяхов "Чемпионату".

Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

