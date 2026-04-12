Осинькин высказался о победе в гостях над ЦСКА

ЦСКА набрал ход, но нам деваться было некуда. Мы играли с максимальным настроем, мы заслуженно забили гол.
Потом инициатива перешла к ЦСКА. Они создали моменты в конце игры, мы этот темп не выдержали", - сказал Осинькин.
Сегодня, 12 апреля, состоялся матч между ЦСКА и "Сочи" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол записал на свой счет вингер Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 11-й минуте игры.
Таким образом команда Игоря Осинькина выиграла в чемпионате впервые с октября, прервав тем самым 10-матчевую серию без побед.
