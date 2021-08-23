Ранее с предложением РФС согласились "Рубин", "Сочи" и "Краснодар".
Президент РФС Александр Дюков заявил, что лига предложила отменить лимит на легионеров в российском футболе. Сейчас он работает по схеме "8+17" с восемью разрешенными иностранцами в составе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Сочи" поддержал РФС в вопросе о лимите легионеров
Источник: "Краснодар" выступил за полную отмену лимита на легионеров
Источник: "Зенит" предложил выкупать легионерские места. "Уфа" — единственный клуб, кто поддержал идею
Источник: лишь "Рубин" выступил за полную отмену лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ за систему "10+15"
Источник: "Динамо" поддерживает идею полной отмены лимита на легионеров
В руководстве "Динамо" поддержали идею Российского футбольного союза о полной отмене лимита на легионеров.
Фото: РИА Новости
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