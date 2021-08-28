— Мне обидно за болельщиков, живущих в регионах — они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду.
Мне тоже жалко, что сейчас вокруг "Спартака" негативный фон, — цитирует Глушакова Sport24.
34-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, став с клубом чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых полузащитник отыграл 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.
С 2020 года Глушаков играет за подмосковные "Химки", отыграв до этого год за "Ахмат".
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Глушаков: мне обидно за болельщиков "Спартака", живущих в регионах — они не понимают в чем дело и что происходит
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, ранее выступавший за "Спартак", высказался о ситуации в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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