Газизов рассказал о ситуации с телевизионными правами на показ матчей РПЛ

"Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение "Газпром-Медиа Холдинг" по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами всё узнаете в ближайшие дни. Могу лишь высказать позицию "Уфы": тендер должен быть. Всё должно проходить в честной борьбе. При этом считаем, что футбол обязан остаться на общедоступных каналах - в таком случае все смогут следить за играми. Победитель тендера должен это понимать", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что конкуренцию "Газпром-Медиа Холдинг" за право транслировать матчи Российской Премьер-Лиги готовы составить онлайн-кинотеатр Okko ("Сбербанк"), "Яндекс" и платформа Start ("Мегафон"). При этом нынешний правообладатель имеет приоритетное право предложения услуг.
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Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в "Уфе", считает, что матчи Российской Премьер-Лиги должны транслироваться на общедоступных каналах.
Фото: ФК "Уфа"
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