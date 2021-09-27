По мнению Сканавино, травмы Малкома связаны с непростым климатом в России. Также не здоровье игрока повлияли длительные перелеты, считает тренер "Зенита". Вместе с тем Сканавино заявил, что сейчас Малком пребывает в отличной форме.
"Могут ли проблемы Малкома со здоровьем стать хроническими? Не думаю. У него были не мышечные травмы. Когда ты играешь в Европе, ты путешествуешь только треть того расстояния, которое приходится преодолевать в России. И твой организм постоянно находится в стрессе. Возможно, климат и постоянные перелеты в том числе повлияли на его травмы. Сейчас Малком в потрясающей форме. Возможно, в лучшей с момента его перехода в "Зенит". И уверен, что он поможет нам стать чемпионами в четвертый раз подряд", - сказал Сканавино.
Отметим, что на данный момент "Зенит" пребывает на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе петербургской команды 23 очка.
Источник: Sport24
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Тренер "Зенита" Сканавино - о Малкоме: уверен, что он поможет нам стать чемпионами в четвертый раз подряд
Тренер "Зенита" по физподготовке Андреа Сканавино высказался о ситуации с травмами полузащитника команды Малкома.
Фото: "Зенит"