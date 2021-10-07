По информации источника, в среду, 6 октября, при рассмотрении эпизода с удалением иранца в матче 10-го тура РПЛ на ЭСК решение о том, что арбитр встречи Павел Шадыханов вынес верный вердикт, принято экспертами комиссии с разницей всего в один голос.
Таким образом, сегодня, 7 октября, у КДК РФС не возникло оснований для отмены удаления Азмуна и санкций в отношений иранца.
Напомним, КДК РФС не отменил красную карточку Сердара Азмуна. Вместе с тем к форварду не были применены дополнительные санкции - он пропустит один матч - против тульского "Арсенала" в 11-м туре чемпионата России. Эта игра пройдет 16 октября. Иранец сможет принять участие в игре 12-го тура РПЛ со "Спартаком" (24 октября).
Нападающий Сердар Азмун в текущем сезоне провел 9 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Источник: "СЭ"
В "Зените" прокомментировали решение КДК по красной карточке Азмуна
СМИ: чтобы отменить красную карточку Азмуну, "Зениту" не хватило одного голоса на ЭСК
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал отменять красную карточку нападающему "Зенита" Сердару Азмуну, которую он получил в матче против "Сочи" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"