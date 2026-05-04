Официально: Челестини покинул ЦСКА

ЦСКА. "Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто", - написано в Telegram-канале

Фабио Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Соглашение со швейцарским специалистом было рассчитано до конца июня 2027 года.