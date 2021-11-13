Пилипчук прокомментировал возможное назначение в "Химки"

Главный тренер клуба "Олимп-Долгопрудный" Роман Пилипчук прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Химок".

Фото: СЭ





Ранее появилась информация, что "Химки" рассматривают на должность главного тренера трех кандидатов — итальянца Массимо Карреру, Михаила Галактионова и Пилипчука. Подмосковный клуб находится без тренера после ухода Игоря Черевченко.



Источник: Каррера будет получать в "Химках" четыре миллиона рублей в месяц — Я работаю в команде "Олимп-Долгопрудный", только что вот с игры приехал. Какие "Химки", вы о чем? — ответил Пилипчук Sport24 Ранее появилась информация, что "Химки" рассматривают на должность главного тренера трех кандидатов — итальянца Массимо Карреру, Михаила Галактионова и Пилипчука. Подмосковный клуб находится без тренера после ухода Игоря Черевченко.