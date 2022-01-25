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Агент Хендрикса: "Фейеноорд" арендует Йоррита у "Спартака" до конца сезона

Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, подтвердил данные о предстоящем переходе игрока в "Фейеноорд".
Фото: "Спартак"
По словам агента, роттердамский клуб арендует Хендрикса до конца текущего сезона.

"Он улетел на медосмотр в "Фейеноорд". Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа", - сообщил представитель футболиста.

Напомним, ранее стало известно, что Хендрикс покинул расположение "Спартака" на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы пройти медосмотр для "Фейеноорда".

Отметим также, что СМИ сообщили о намерении "Спартака" выплачивать часть зарплаты Хендрикса во время его выступлений за голландский клуб. Указывалось, что речь идет примерно о 50% зарплаты полузащитника.

Источник: Metaratings

Источник: "Спартак" будет платить Хендриксу около половины зарплаты во время его выступлений за "Фейеноорд"


Теги: Хендрикс Спартак Фейеноорд
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